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Конные прогулки и обучение верховой езде в Подмосковье

Верховая езда в наше время стала одним из лучших вариантов активного отдыха на природе. Яркие впечатления, положительные эмоции и незабываемые моменты Вам обеспечены!

Дети, ухаживая и заботясь о лошадях, вырабатывают не только ответственность, но и уверенность в себе, имея такого большого и сильного друга.

Учитывая тот факт, что лошадь – это живое существо, которое может повести себя непредсказуемо и резко, необходимо не терять бдительность и концентрацию, катаясь верхом или находясь рядом с лошадьми. Поэтому верховая езда хорошо тренирует внимание и собранность.

Тех, кому интересно не просто покататься на лошадях, но и научиться тонкостям верховой езды, мы ждем на индивидуальные занятия. Вы научитесь уверенно держаться в седле на всех аллюрах, грамотно обращаться с лошадью и, при желании, участвовать в соревнованиях по конному спорту.

Наши лошади отлично позируют на фотосессиях и с удовольствием украсят ваши фотоснимки.

Оригинальным подарком, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, может стать подарочный сертификат на верховую прогулку или занятие с тренером.

Мы за индивидуальный подход и безопасность на тренировках, что обеспечивается спокойным нравом учебных лошадей и опытом наших инструкторов.


Мы всегда рады нашим гостям!

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Катание на лошадях
Прогулки верхом на лошадях
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Одежда для занятий конным спортом
25 апреля 2020
Одежда для занятий конным спортом
Аллюры лошадей
16 марта 2020
Аллюры лошадей
Самая самая лошадь
1 марта 2020
Самая самая лошадь
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