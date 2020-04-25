Конные прогулки и обучение верховой езде в Подмосковье

Верховая езда в наше время стала одним из лучших вариантов активного отдыха на природе. Яркие впечатления, положительные эмоции и незабываемые моменты Вам обеспечены!

Дети, ухаживая и заботясь о лошадях, вырабатывают не только ответственность, но и уверенность в себе, имея такого большого и сильного друга.

Учитывая тот факт, что лошадь – это живое существо, которое может повести себя непредсказуемо и резко, необходимо не терять бдительность и концентрацию, катаясь верхом или находясь рядом с лошадьми. Поэтому верховая езда хорошо тренирует внимание и собранность.

Тех, кому интересно не просто покататься на лошадях, но и научиться тонкостям верховой езды, мы ждем на индивидуальные занятия. Вы научитесь уверенно держаться в седле на всех аллюрах, грамотно обращаться с лошадью и, при желании, участвовать в соревнованиях по конному спорту.

Наши лошади отлично позируют на фотосессиях и с удовольствием украсят ваши фотоснимки.

Оригинальным подарком, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, может стать подарочный сертификат на верховую прогулку или занятие с тренером.

Мы за индивидуальный подход и безопасность на тренировках, что обеспечивается спокойным нравом учебных лошадей и опытом наших инструкторов.

Мы всегда рады нашим гостям!